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Almanya’dan Rusya açıklaması: Bedeli olur

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Almanya’dan Rusya açıklaması: Bedeli olur

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşme yapan Baerbock, Ukrayna egemenliğinin yeniden ihmal edilmesi Rusya için ‘ciddi sonuçlar' doğurabilir ifadelerine yer verirken, “Rus tarafının davranışlarının net bir bedeli olur” dedi.

Avrupa’da güvenlik konusunda ‘Avrupasız' bir karar alınamayacağını da vurgulayan Baerbock, Federal Ağ Ajansı’nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının sertifikasyon sürecini askıya aldığına dikkat çekerek, “Bu, bizim elimizde bir aracın olduğu gösteriyor. Rusya’nın enerjiyi bir silah olarak kullanması durumunda ya da daha fazla saldırgan eylem söz konusu olması halinde federal hükümet, AB ortaklarıyla etkili önlemler alacaktır“ sözlerine yer verdi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya ve ABD'nin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemlerini, “Avrupa’da barış ve istikrara karşı bir meydan okuma” olarak gördüğünü söyledi. Blinken ayrıca, bölgedeki gerilimin askeri olarak tırmandırılması durumunda Rusya’ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini belirterek, “Bu sadece ABD ve Almanya’nın pozisyonu değil, bir araya gelen birçok ülkenin, müttefikin ve ortağın ortak pozisyonudur” dedi.

Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya savunma silahları sağlamaya devam edeceğini de dile getirerek, “Bir Rus işgali durumunda ABD, Ukrayna’yı bu tür savunma silahlarıyla önceden planladığından daha da fazla silahlandıracaktır“ ifadelerine yer verdi.

Baerock ise, federal hükümetin silah ihracatını düşünmediğini açıkça belirterek, Almanya’nın Ukrayna’yı askeri hastane kurma konusunda desteklediğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna sınırında yaşanan gerilimin ele alındığı toplantı sonrası bakanlar, önlemler konusunda yakın iş birliği yapacaklarını belirtti.

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