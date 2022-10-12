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Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle! Ukrayna’ya teslim ettiler

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Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağını duyurduğu Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkini Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği ileri sürüldü.
Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle! Ukrayna’ya teslim ettiler

Der Spiegel dergisinin haberinde, Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin teslimatının bugün Polonya-Ukrayna sınırı yakınında gerçekleştiği aktarıldı.

ALMAN BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin gelecek günlerde Ukrayna’daki insanları etkili korumak için hazır olacağını belirtmişti.

Savunma Bakanlığı da Iris-T SLM’nin yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu ve Almanya’nın Ukrayna’ya toplam 4 Iris-T SLM sistemini sağlayacağı bilgisini paylaşmıştı. 

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