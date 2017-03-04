Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

Hollanda, Rotterdam’da düzenlenmesi planlanan ‘referandum mitingi’ne izin vermeme niyetinde.

Reuters’te yer alan habere göre mitinge Hollanda hükümeti tamamen karşı. Hükümet, ‘istenmeyen’ hamleyle ilgili Ankara’yı da bilgilendirecek.

11 Mart’ta yapılması hedeflenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması planlanıyordu.

Önce Almanlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantılar iptal edilmişti.

Bunun üzerine Bozdağ Alman mevkidaşıyla görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.

Alman hükümeti ise Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.