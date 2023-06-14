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Almanya’dan Türkiye ile ilgili tartışma yaratacak vize adımı

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Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini askıya aldığını duyurdu.
Almanya’dan Türkiye ile ilgili tartışma yaratacak vize adımı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Çin ve Fas’ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi. Açıklamada ‘salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği’ ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

Almanya, bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurarak “Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye’de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, “pilot projenin başarılı bulunması halinde” buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi. Açıklamada itiraz sürecinin “gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu” ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığı kaydedildi.

DAHA AYRINTILI AÇIKLAMA SÖZÜ

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, itiraz sürecinin askıya alındığı üç ülkede, vize reddinin nedenleri başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla daha ayrıntılı açıklanacak.

1 Haziran 2023’ten önce vize reddi almış ve karara itiraz edebileceği kendilerine tebliğ edilmiş olan başvuru sahiplerininse itiraz hakkının sürdüğü ve bu itirazların değerlendirileceği duyuruldu.

Normal şartlarda vize başvuruları reddedilenler, bir ay içinde ilgili diplomatik misyonlara itiraz dilekçesiyle başvuru yapabiliyordu.

Açıklamada vize başvuru sürecinin değişmediği, gerekli şartlar sağlandığı halde vize başvurularına olumlu yanıt verileceği belirtildi.

Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmalar sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildiğini açıklamıştı. Ancak bu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

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