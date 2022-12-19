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Almanya’dan Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili açıklama

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Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu desteklediği bildirildi.
Almanya’dan Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili açıklama

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu kolaylaştırmak istediğini, bu nedenle üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Hebestreit, “Almanya, bu konudaki talebinde böyle bir toplantı için yardımcı olup olamayacağını sormuştu. Hem Yunan Başbakanı hem de Türkiye Cumhurbaşkanı buna çok olumlu yanıt verdi.” dedi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi vermekten kaçınan Hebestreit, üç ülke arasındaki temasın süreceğini vurguladı.

Ankara ile Atina arasında haftalardır süren gerilimin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura, Brüksel’de bir araya gelmişti.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Ekimde Atina’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ikili sorunların çözülmesi ve Akdeniz’deki gerilimin azaltılması için NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasında daha yakın diyalog kurulması çağrısında bulunmuştu.

Scholz, Ankara ve Atina arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin sadece iki ülke için değil, aynı zamanda Avrupa ve NATO için de hayati önem taşıdığını söylemişti.

NATO’nun 70 yılı aşkın bir süredir üyesi olan Türkiye, Yunanistan’ın son aylarda bölgede tekrarlanan provokatif eylem ve söylemlerinden rahatsızlığını tüm platformlarda dile getiriyor.

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