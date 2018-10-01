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'Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı durma noktasında'

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Almanya’da yeni hükümetin göreve başladığı 14 Mart’tan bu yana Türkiye’ye silah ihracatında ciddi azalma olduğu belirtildi.
'Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı durma noktasında'

DW Türkçe’nin haberine göre, 14 Mart’ta yemin ederek resmen göreve başlayan Alman hükümeti o tarihten bu yana Türkiye’ye 916 bin 902 euro değerinde 16 silah ve teçhizat satışına onay verdi. 1 Ocak-14 Mart arasındaki sürede ise Türkiye’ye 9 milyon 700 bin euro değerinde 34 ihracata onay verilmişti.

 

Alman hükümeti 2017 yılında Türkiye’ye 34 milyon 200 bin euro değerinde 138, 2016’da ise 83 milyon 900 bin euro değerinde 213 silah ve teçhizat satışına izin vermişti. Türkiye 2016 yılında Almanya’nın en fazla silah ihracatı yaptığı 20 ülke arasında yer alıyordu.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA KULLANILDI

Türkiye bu yılın ocak ayında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtını başlatmış ve operasyonda Alman yapımı Leopard 2 tanklarını kullanmıştı.

Leopard 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkması Almanya kamuoyunda Türkiye’ye silah ihracatına ilişkin tartışmalara neden olmuştu. Hükümet kamuoyundan gelen baskılar üzerine, silah satışının askıya alındığını açıklamış ve bundan sonraki kararların yeni hükümete bırakıldığını duyurmuştu.

 

Son dönemde Türkiye’den ekonomi kurmaylarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Almanya’ya resmi ziyaretlerde bulunmuş, bu ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinde dönem noktası olabileceği kaydedilmişti.

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