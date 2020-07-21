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Almanya'dan Türkiye'ye 'sondaj faaliyetleri' uyarısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB-Ankara ilişkilerinde olası bir ilerlemenin ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurması hâlinde mümkün olacağını söyledi.
Almanya'dan Türkiye'ye 'sondaj faaliyetleri' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçeleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda uyarıda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Mısır'ın Libya'ya asker gönderme planıyla ilgili de uyarıda bulundu.

Askeri müdahahale kararlarını "hoş karşılamadıklarını" belirten Maas, bu tip adımların her zaman "gerginliği daha da artırma tehlikesi" oluşturduğunu söyledi.

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