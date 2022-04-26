  • BIST 2.495,98
  • Altın 905.257
  • Dolar 14.7854
  • Euro 15.8148
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki

» »
Almanya Ukrayna'ya "Gepard" tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edecek.
Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki

Almanya Ukrayna'ya "Gepard" tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edecek.

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brucella Zararları Ödendi26 Nisan 2022 Salı 11:58
  • Kasaplık Hayvan Satışı duyurusu yayınlandı26 Nisan 2022 Salı 11:55
  • “Medya Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” etkinliği yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek26 Nisan 2022 Salı 11:46
  • Kasaplık Hayvan Satışı duyurusu26 Nisan 2022 Salı 11:37
  • Cumhurbaşkanı şikayet etti: Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti26 Nisan 2022 Salı 11:35
  • Rasıh Reşat Dış Basın Birliği Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti26 Nisan 2022 Salı 11:31
  • Dövizde son durum ne?26 Nisan 2022 Salı 10:38
  • UBP-DP-YDP hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor26 Nisan 2022 Salı 09:47
  • Altuğra'dan sitemkar paylaşım: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste26 Nisan 2022 Salı 09:20
  • Dışişleri Bakanlığı Rum Başpiskoposun açıklamalarını kınadı26 Nisan 2022 Salı 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti