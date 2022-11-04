Almanya’dan vatandaşlarına: İran’ı terk edin

İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi sonrasında gösteriler devam ederken Berlin'den bir çağrı geldi.

Almanya 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinden sonra başlayan olaylar nedeniyle, tüm vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” çağrısı yaptı.

Emini’nin ölümünü protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede çok sayıda insan yaşamını yitirirken vatandaşlarının can güvenliğinden ya da tutuklanmalarından endişelenen Almanya bir açıklama yayınladı.

“ÖZELLİKLE ÇİFTE VATANDAŞLAR DİKKAT”

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Alman vatandaşları ülkede büyük tehlike altındadır. Keyfi tutuklamalar, uzun süreli hapis cezaları olabilir. Özellikle çifte vatandaş, yani hem Alman hem de İran vatandaşı olanlar tehlike altında” denildi.

İran'da giderek artan gerilimin böyle bir açıklamayı gerektirdiği belirtilirken, ülkede değişen güvenlik durumu nedeniyle, Almanlar'ın günah keçisi olarak görülmemesi için de bu çağrının yapıldığı bildirildi.