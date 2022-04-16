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Almanya'dan vatandaşlarına 'sıcak duş almayın' tavsiyesi

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Almanya'nın merkezi enerji düzenleyicisi, Rusya'dan gelen gazın kesilmesi durumunda gaz stoğunun yetersiz kalabileceği konusunda uyardı.
Almanya'dan vatandaşlarına 'sıcak duş almayın' tavsiyesi

Almanya'da yetkililer Rusya'ya doğalgaz ambargosu koymaya karar verilmesi durumunda vatandaşlarına sıcak duş almadan önce düşünmelerini tavsiye etti. Almanya'nın enerji, gaz, posta ve demiryolu düzenleyicisi Bundesnetzagentur'un başkanı Klaus Mueller, n-tv'ye verdiği söyleşide, "Haftanın yedi günü gazla ısıttığınız suyla gerçekten sıcak bir duş almanız gerekip gerekmediği konusunda kendinize bir soru sormanız gerekecek" dedi.

Mueller'e göre, Almanya hükümeti Rusya'dan gelen arzı keserse, ülkedeki gaz rezervleri yaz sonuna veya en geç sonbahar başına kadar yeterli olacak. Yetkili, “O zamana kadar depolama tesisleri boş olacak. Ve kıştan önce böyle bir durumun olmasını istemeyiz” dedi.

Mueller'in ifadeleri, Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager'ın "Kendinizin ve genç çocuğunuzun duşlarını kontrol edin ve o suyu kapattığınızda 'Al şunu Putin' deyin” ifadelerinin ardından geldi.

Geçtiğimiz ay da Almanya'nın Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmasını savunan Baden-Württemberg eyaletinin Tarım Bakanı Peter Hauk, "Kazak giyin, kışın 15 derece sıcaklığa kazakla dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez" demişti.

Geçen hafta AB, Ağustos ayında başlayan kömür ithalatı yasağı da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini onayladı. Berlin, Rus enerjisine olan bağımlılığını tamamen sona erdirmesinin 2024 yazına kadar sürebileceğini umuyor. Rus petrolünün şu anda Alman ithalatının payı Şubat başındaki yüzde 35'den 25'e düştü, gaz ithalatı da yüzde 55'ten yüzde 40'a düşürüldü.

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