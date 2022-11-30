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Almanya’nın Azerbaycan Büyükelçiliği’nde skandal: Türkiye karşıtı filmi gösterecekler

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Azerbaycan medyasında yer alan haberlerde, Almanya'nın Azerbaycan Büyükelçiliği'nin Türkiye karşıtı bir filmin gösterimi için organizasyon hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.
Almanya’nın Azerbaycan Büyükelçiliği’nde skandal: Türkiye karşıtı filmi gösterecekler

Almanya’nın Azerbaycan Büyükelçiliği’nin AB delegasyonuyla birlikte Azerbaycan’dan Landmark İş Merkezi’nde bir film gösterimi yapacağının açıklanması ülkeyi adeta ayağa kaldırdı.

Sisters Apart isimli “Türkiye karşıtı” film ile ilgili bir etkinlik düzenleneceğinin açıklanması sonrasında gelen tepkiler üzerine büyükelçilik geri adım attı. Irak’ta terör örgütü bünyesinde eğitim alan Rojda isimli bir kadının hikayesinin anlatıldığı filmin gösterilecek olması büyük tepki çekti.

Azerbaycan medyası “Sisters Apart” isimli filmin ülkedeki sinema salonlarında da gösterilmediğini hatırlatırken Almanya’dan konuyla ilgili  bir açıklama geldi. 2020 yılında vizyona giren filmin gösterimi ile ilgili gelen tepkilerin ardından Almanya’nın Azerbaycan Büyükelçiliği bir açıklama yayınladı. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, film gösteriminin iptal edildiği duyuruldu.

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