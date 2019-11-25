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Almanya’nın Berlin Şehri’ndeki üçlü görüşme bu akşam yapılıyor.

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Almanya’nın Berlin Şehri’ndeki üçlü görüşme bu akşam yapılıyor.
Almanya’nın Berlin Şehri’ndeki üçlü görüşme bu akşam yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün Berlin’de biraraya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme için Berlin’e gitti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’e gidişinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin’e Kıbrıs sorunun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım arzu ve niyetiyle geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in öncelikle üçlü bir görüşme arzu ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres’in beşli toplantı için iyi bir hazırlıktan sonra çağrı yapma ve beşli toplantıyı daha sonra daha uygun bir zamana bırakmayı uygun gördüğünü belirtti.

Burada bir yol haritası üzerinde konuşacaklarını ve amaçlarının buradan Kıbrıs’a iyi haberler iletmek olduğunu ifade eden Akıncı, “Berlin’e geldiğim 1985 yılında Berlin Duvarı vardı. 1989’da Berlin duvarı yıkıldı. O zaman şunu söylemiştim: Berlin Duvarı’nın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanların beynindeki duvarlar yıkıldı. Biz 30 yıldır Kıbrıs’ta beyindeki duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bunu başarabiliriz”dedi.

Artık dünyanın çok değiştiğini, soğuk Savaş döneminin bittiğini dile getiren Akıncı, “insanlar, toplumlar ve ülkeler artık bir araya gelip işbirliği yaparak barış içinde gelişiyor. Kıbrıs’taki toplumlar da bunu başarabilir” dedi.

Akıncı, “Biz bunu başarabilirsek bölgedeki ilişkiler ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler de düzelir, bugün kriz nedeni olan doğal gaz konusu da işbirliği alanı haline dönüşebilir, ortak zenginliğin bir alanı haline dönüşebilir ve Kıbrıs’ta genç kuşaklar da geleceğe daha umurla bakabilir. Tamamen bu düşüncelerle buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görebiliriz”

Bir gazetecinin Rum Lider Anastasiadis’in Berlin’de yaptığı “Akıncı ile baş başa kalsak Kıbrıs sorununu çözebiliriz” dediğinin anımsatılması üzerine Akıncı,“Baş başa da görüşebiliriz eğer kasıt baş başa görüşmeyse Anastasiadis ile de bir araya gelebiliriz. Guterres ile de bir araya geleceğiz. Aynı otelde kalıyoruz, bir araya da gelebiliriz. Biz baş başa kalırsak çözeriz meselesi niyetlere ve tutumlara bağlıdır. Benim bu kadar yıldır belediye başkanlığım dönemimden beri çözüm konusunda hangi niyette olduğumu sanıyorum bilmeyen kalmadı. Dolayısıyla benim açımdan o anlamda bir sorun yok.”dedi.

Akıncı, yarın öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da KKTC’ye dönecek.

(BRT)

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