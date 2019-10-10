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Almanya'nın doğusunda sinagog ve Türk dönercisinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü

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Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde, bir sinagoga girmek isteyen silahlı saldırgan ateş açarak iki kişiyi öldürdü.
Almanya'nın doğusunda sinagog ve Türk dönercisinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Sinagoga girmeyi başaramayan saldırgan biri yolda karşısına çıkan, diğeri bir dönercide bulunan iki kişiyi öldürdü.

Saldırıyı online video platformu Twitch'ten canlı yayınlayan saldırgan gözaltına alındı.

Video sitesinden kaldırılan görüntülerde saldırganın, saldırı öncesi Yahudi ve kadın düşmanı sözler söylediği, daha sonra sinagogun kapısına giderek ateş ettiği görülüyor.

Alman medyası 27 yaşındaki Alman şüphelinin tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü yazdı.

Polis, zanlının olay yerinden kaçarken yakalandığını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Yerel savcının verdiği bilgilere göre saldırının aşırı sağcı motivasyonla yapıldığını söylemek için yeterli bulgu var" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'in merkez sinagogunda kurbanlar için yapılan anma törenine katıldı.Telif hakkıGETTY IMAGES Image captionAlmanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'in merkez sinagogunda kurbanlar için yapılan anma törenine katıldı.

Yerel Yahudi toplumunun liderlerinden Max Privorotzki, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, saldırganın 70 ila 80 kişi içerideyken sinagoga girmeye çalıştığını söyledi.

Bir görgü tanığı da, bir saldırganın "kamuflaj giydiğini, tepeden tırnağa silahlı olduğunu ve mezarlığın duvarınn üzerinden bir molotof kokteyli ve el bombası attığını" söyledi.

Saldırı, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'da düzenlendi.

Dönercideki bir görgü tanığı ise, Alman n-tv haber televizyonuna yaptığı açıklamada, askeri üniforma giyen saldırganın bir dönerciyi hedef aldığını söyledi.

Görgü tanığı, "Bir adam dönerciye yaklaştı, el bombası gibi bir şey attı, ancak patlamadı ve sonra tüfekle ateş açtı. Benim arkamdaki adam ölmüş olmalı, ben tuvalete saklandım" dedi.

Saldırı sonrası Almanya'daki sinagoglarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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