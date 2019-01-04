'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı

Instagram'da paylaştığı fotoğrafları sayesinde 'Almanya'nın en seksi polisi' olarak tanınan Adrienne Koleszar, üstlerinin "Ya model ol ya polis" uyarısının ardından seçimini yaptı. Kolezsar, yeniden polis üniformasını giyerek görevinin başına döndü.

"Seks kasedim uyuşturucu etkisindeyken çekildi"

Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında üne kavuşan, ancak üstlerinin mesleği ile Instagram fenomenliği arasında seçim yapmasını istediği Dresdenli polis Adrienne Koleszar, 2019 yılıyla birlikte yeniden göreve başladı.

Koleszar, polis üniformasını giyerek fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Koleszar'ın Instagram hesabının 600 binden fazla takipçisi bulunuyor.

'YİNE INSTAGRAM'DA OLACAĞIM'

"Geçen 6 ayda olduğu gibi olmasa da yine Instagram'da olacağım" diyen Koleszar, aldığı işe dönme kararını "Tabii ki de, Ocak 2019 itibariyle nereye gideceğime ve ne yapacağıma karar vermeliydim. Bu, kendim için aldığım bir karar, yılın yarısının nereye doğru gideceğimi düşündüğüm bir zaman dilimi olduğu sır değil" ifadeleriyle açıkladı.

Daha önce ise üstlerinin, ocak ayında görevinin başına dönmesi için Koleszar'la bir toplantı yaptıkları öğrenilmişti. 34 yaşındaki polis, Instagram fenomeni olmasının ardından dünyayı gezmek üzere polislik mesleğine ara vermişti. Koleszar, Miami, New York, Dubai, Amsterdam ve Cape Town'u ziyaret etmişti.