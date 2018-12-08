'Almanya'nın en seksi polisine' üstlerinden ültimatom: Ya model ol ya polis

'Almanya'nın en seksi polisi' olarak ünlenen ve polislik mesleğine bir süreliğine ara veren 'fitness ikonu' Adrienne Koleszar, işe geri döndüğünde üstlerinin "Ya model ol ya polis" uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla ünlenen 34 yaşındaki Koleszar, bir süreliğine ücretsiz izne ayrılmıştı.

İşine geri dönen Dresdenli polise, üstleri tarafından ise bir uyarı yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Koleszar'dan modellikle polislik arasında bir seçim yapması istendi.

Üstlerinin, Koleszar'la ocak ayında tam zamanlı işine dönmesi ya da işi bırakması konusunda bir toplantı yaptıkları öğrenildi.

Koleszar ise izinli olduğu süre boyunca sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam etmişti.