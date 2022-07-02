Almanya’nın gözde polisi tepki çekti: Sevgilisi hakkında şok detay

Almanya'nın en büyük kentlerinden biri olan Hannover'de polis olarak görev alan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla popüler biri olan 29 yaşındaki Anna Jendrny'nin erkek arkadaşı başını yaktı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Hannover’de yaptığı paylaşımlarla popüler bir polis memuru olan ve “örnek gösterilen” 29 yaşındaki Anna Jendrny hakkında dikkat çekici bir habere imza attı.

Gazete, Instagram paylaşımları dolayısıyla çok sevilen Jendrny’nin erkek arkadaşının bir neo-Nazi olduğunu resmi belgelere dayandırarak aktardı. Bu ifşanın Aşağı Saksonya’da büyük bir skandal yarattığı belirtilirken Jendrny’nin Jannik Rohlfing ile birlikte olduğu duyuruldu.

Genç polis memurunun yaşadığı ilişki Almanya’da kriz yarattı.

Rohlfing’in nefret söylemi ve hırsızlık gibi suçlardan sicili olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç polis memuru hakkında soruşturma başlatılırken Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Philipp Wedelich, “Şu ana kadar bu polis memuru yarı zamanlı olarak halkla ilişkilerimizi geliştirmek için resmi Instagram hesabı kullanıyordu. Bu hesap kapatıldı” dedi.

Toplumsal olaylarda polis köpeğini tutma ve kontrol etme görevinin de alındığı belirtildi. Bild’e konuşan bir kaynak, “Özellikle aşırı solcuların eylemlerinde, bir polis memurunun aşırı sağcı birisiyle birlikte olduğunun bilinmesi provokasyona sebep olabilir” dedi.