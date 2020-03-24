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Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya’da kayboldu

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20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldı
Almanya’nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya’da kayboldu

Almanya’nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin  kaybolduğu bildirildi.

Der Spiegel’in haberine göre; Savunma Bakanlığı’nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart’ta Almanya’da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

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