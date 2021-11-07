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Almanya’nın Tavrı Hristodulidis’in İşini Zorlaştırıyor

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Almanya’nın Tavrı Hristodulidis’in İşini Zorlaştırıyor
Almanya’nın Tavrı Hristodulidis’in İşini Zorlaştırıyor

 Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda Türkiye’ye “arka çıkıp Rum ve Yunan tezlerinin içini boşalttığı, bu durumun Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye’ye yönelik yaptırım seçenekleri listesini kapitalize etme çabalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini’ye göre Alman temsilci, Avrupa Komisyonu’nun diplomatik düzeydeki COELA (Genişleme Grubu) toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj ve faaliyetlerinin Güney Kıbrıs’ın ve Yunanistan’ın toprağında değişiklik yapmadığı sürece (no change on the soil) yasadışı addedilemeyeceğini vurguladı.  

Gazete Alman temsilcinin bu ifadesi ile Rum ve Yunan tezlerinin içini boşalttığını yazdı.

Habere göre Alman temsilci Avrupa Komisyonu’nu, Brüksel’in yayımladığı son yıllık rapora (7, 69 ve 70’inci sayfalar) da geçen: “Türkiye’nin Kıbrıs’ın ve Yunanistan’ın MEB’inde yasadışı faaliyetlerde bulunduğu (illegal drilling activities, illegal hydrocarbon exploration and drilling activities by Turkey in the maritime zones of Cyuprus and Greece” ifadesi nedeniyle suçladı. Bu ifadenin uluslararası hukuka uygun olmadığını da ekledi.

Gazete Alman temsilcinin, bu sözleriyle “bundan sonraki raporlarda Türkiye hakkında benzer ifadeler kullanmaması için Komisyon’un kulağını çektiğini” yazdı

Gazete Almanya’nın bu tavrının Türkiye’nin etrafına koruma kalkanı olduğunu ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in kapalı Maraş açılımı nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım seçenekleri listesini (option paper/list) kapitalize etme çabalarını çok zorlaştırdığına dikkat çekti.

Hristodulidis’in yine de “kapalı Maraş’ın bir bölümündeki pilot açılımından vazgeçmemesi halinde muhtemel önlemlerin inceleneceği taahhütlerini 27’lere hatırlatacağı belirtilen haberde AB’den bir kaynağın “görüşme yapılması, otomatikman siyasi tedbir alma yönünde karar alınması anlamına gelmez. Lefkoşa’nın AB’deki bazı ortakları tedbirleri incelemek niyetinde olmakla birlikte yaptırım uygulamak niyetinde değil” dediğine dikkat çekildi.

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