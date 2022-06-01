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Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK’yı görüştü

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Türkiye ile NATO ülkeleri arasında Finlandiya ve İsveç gerilimi yaşanırken, Almanya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK’yı görüştü

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz’un dün Dışişleri Bakanlığı’na davet edildiğini açıkladı. Türkiye’nin daveti üzerine bakanlığa giden Schulz’un terör örgütü PKK’nın Almanya’daki varlığının konuşulduğu belirtildi.

Sözcü yaptığı açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmenin gerçekleştiğini doğrulayabilirim” dedi.

Görüşmeden fazla detay paylaşılmazken Almanya’nın PKK’ya karşı aldığı adımların görüşüldüğü belirtildi.

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