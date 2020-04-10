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Almanya’nın Wuhan’ından müjdeli haber: Tahminin üç katı insan bağışıklık kazanmış

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Almanya’nın Wuhan’ından müjdeli haber: Tahminin üç katı insan bağışıklık kazanmış
Almanya’nın Wuhan’ından müjdeli haber: Tahminin üç katı insan bağışıklık kazanmış

Almanya’nın Wuhan’ı olarak anılan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Heinsberg şehrinde yürütülen bir araştırma tahmin edilenden çok daha fazla insanın virüse karşı bağışıklık kazandığını gösterdi.

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü’nün direktörü Prof. Dr. Hendrik Streeck’in yönettiği araştırmadan umut veren sonuçlar elde edildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen ve dolayısıyla enfekte olmadığı düşünülen insanlarıda virüse karşı antikor tespit edildi. Gangelt kasabasında elde edilen bulgulara göre nüfusun yüzde 15’i virüse karşı bağışıklık kazanmış durumda. Bu, önceki tahminlerin üç katı bir sayıya denk geliyor. Aynı şekide Almanya’daki ölüm oranı da önceden bilinenden beş kat daha düşük: yüzde 0.37

Streeck bu bulguların karantinanın kademeli olarak kaldırılmasının mümkün olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Hollanda sınırına yakın Alman kasabasında yapılan bu çalışma Avrupa’da virüsün bütün toplum üstündeki etkisini incelemek bakımından bir ilk. Geniş ölçekli antikor testi programının parçası çalışma ülke çapında bağışıklık haritası çıkarmayı amaçlıyor.

Bin kişiyle yapılan çalışmaya göre kasaba nüfusunun yüzde 15’nin bağışıklık kazanması ‘sürü bağışıklığı’ için gereken yüzde 60 oranından uzak olmadığından umut vadediyor.

Araştırmanın diğer bir yöneticisi Prof. Gunther Hartmann yüzde 60-70 oranında sürü bağışıklığıyla virüsün toplumda tamamen yok olacağını ve böylece yaşlı nüfusun artık risk altında olmayacağını söyledi.

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