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"Almanya’nın yılda 500 bin göçmen iş gücüne ihtiyacı var"

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Almanya'da muhalefette bulunan liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi için yılda 500 bin göçmene gereksinim duyulduğunu açıkladı.
"Almanya’nın yılda 500 bin göçmen iş gücüne ihtiyacı var"

Almanya'da muhalefette bulunan liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi için yılda 500 bin göçmene gereksinim duyulduğunu açıkladı.

Alman basın ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan FDP meclis grup başkanı ve mali politikalar uzmanı Christian Dürr, Almanya'nın göç politikasında temel değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, "Almanya'yı açık, modern bir göç ülkesi haline getirmeyi ve aynı zamanda emekli maaşlarını istikrara kavuşturmayı başarırsak, bir toplum olarak bugün hayal edebileceğimizden daha fazla kazanacağız" dedi.

"İki çalışan bir emekliyi finanse ediyor"

50 yıl önce dört çalışandan kesilen primle bir emeklinin maaşının karşılanabildiğini, günümüzde ise iki çalışanın bir emekli maaşını karşıladığını beliren Dürr, giderek daha fazla insanın emekli olmasına karşın işgücü piyasasına daha az kişinin katıldığına işaret etti.

İktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) emekli maaşlarının istikrara kavuşturulması konusunda hatalı davrandığını kaydeden Dürr, Almanya'da giderek yaşlanan toplumun bir sonraki hükümeti emekli maaşları konusunda zorlayacağını söyledi.

Almanya'nın halihazırda emekli maaşlarını büyük miktarlarda sübvanse etmek zorunda olduğunu ifade eden FDP'li politikacı, bu durumun uzun vadeli olamayacağını savundu. 

FDP meclis grup başkanı ve mali politikalar uzmanı Christian Dürr

FDP meclis grup başkanı ve mali politikalar uzmanı Christian Dürr

Bu nedenle FDP'nin işgücü göçüyle istihdamı artıracak, ayrıca emeklilik fonlarını daha yüksek getiri elde etmek için hisse senetlerine yatırım yapmaya yöneltecek bir emeklilik finansmanı reformunu önerdiğini belirten Dürr, "Kamu maliyemizi istikrara kavuşturmak ve borçlanmayı azaltmak istiyorsak, ülkemizin yılda en az 500 bin göçmene ihtiyacı var" dedi.

Kanada modeli önerisi

FDP'li Dörr, göçle ilgili kıstasları belirlerken Kanada modeline dayalı bir puanlama sisteminin uygulanabileceğini belirtti. Kanada modelinde ülkeye gelecek göçmenler eğitim, iş deneyimi, dil becerileri ve yaşa göre sınıflandırılıyor. Dürr ayrıca, Almanya'ya gelmek isteyen göçmenlerin mesleki nitelikleri, belge ve diplomalarının denkliği ve tanınmasının da kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Federal İstihdam Ajansı Başkanı Detlef Scheele de kısa süre önce yaptığı açıklamada Almanya'nın daha fazla göçmen iş gücüne gereksinimi olduğunu belirtmişti. Scheele iş gücü piyasasındaki boşluğun doldurulması için yılda yaklaşık 400 bin göçmene ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

26 Eylül'de genel seçimlerin yapılacağı Almanya'da emekli maaşlarının güvence altına alınması nereyse tüm partilerin seçim programları arasında yer alıyor.

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