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Almanya’ya 7200 kişi gidecekti, sadece bir Türk başardı

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Alman havaalanlarına 7200 Türk işçisi alınacaktı, ancak 1.5 ayda sadece bir Türk kriterleri karşılayabildi. 44 vize başvurusunun ise beklediği ifade edildi.
Almanya’ya 7200 kişi gidecekti, sadece bir Türk başardı

Almanya’da  havaalanlarında yaşanan personel krizine çözüm olarak Türkiye'den işçi alımı gerçekleştirilecekti. Sadece Frankfurt Havaalanı'na 2000 Türk işçi, diğerleriyle birlikte toplam 7200 Türk havaalanı çalışanı alınacaktı. Ancak 1.5 ayda sadece 1 Türk işbaşı yapmaya hak kazandı.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in, haziran ayı sonunda açıkladığı planın gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Nedeni ise, kimin ne yapacağını bilememesi, başvuru yerlerinin ve vizelerin koordinasyonsuzluğu, başvuru için net bir yerin olmaması…

SADECE BİR KİŞİ GEÇEBİLDİ

Aradan 1.5 ay geçmesine ve Almanya'nın en kalabalık eyaletlerinin havaalanlarını kullanıp tatillerine gitmiş olmasına rağmen, işçi açığının giderilmesi için olumlu bir gelişme olmadı. Şu ana kadar Türkiye'den 44 vize başvurusunun olduğu ve bunlardan sadece birinin “güvenlik soruşturması”nı geçtiği belirtildi. Söz konusu bir kişinin ise, Frankfurt Havaalanı’nda olacağı belirtilirken henüz göreve başlayamadığı ifade edildi.

250 İŞÇİ ADAYI VAR AMA…

Yer hizmetlerini yürüten birime göre, ağustos ayı içerisinde göreve başlayabilecek, ülke içi ve dışından sadece 250 aday var. Onlar da, Frankfurt, Münih ve Nürnberg'de işe alınacak.

Bild am Sonntag Gazetesi, bu gecikmenin nedenini Havaalanları Birliği ADV'nin Genel Müdürü Ralph Beisel'e sordu. Beisel, sorunun zaman alıcı ve kritik onay sürecinden kaynaklandığını açıkladı. Sadece özgeçmiş kontrolünün 6 hafta sürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle insanlar başvurmaktan çekiniyor ve diğer alanlara başvurular yapıyor.

Türkiye'den gelecek işçilere saat ücreti olarak en az 15 Euro verilecek. Alman havaalanlarında güvenlik personeli, check-in personeli, yükleme personeli ve diğer yer hizmetleri personeli açıkları bulunuyor.

Ulaştırma Bakanlığı ise, Türk işçilerin gecikmesinin ya da istenilen oranda gelmemesinin suçunun kendilerinde olmadığını, işe alımlarda ilgili firmalardan kaynaklanabileceğini belirtti.

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