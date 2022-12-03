  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Almanya’ya göçte Türk doktor rekoru kırıldı

»
Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" dediği Türk doktorlar Almanya'da rekor kırdı. 2022'de 2 binden fazla doktor gurbetçi oldu.
Almanya’ya göçte Türk doktor rekoru kırıldı

Türkiye’den Almanya’ya giden doktor sayısında yeni bir rekor kırıldı. 2022 yılının verilerine göre Almanya’ya giden ve gitme hazırlıklarını tamamlayan doktorların sayısı 2417 oldu. Bunların 1227’sinin uzman doktor olduğu açıklanırken Almanya bu sayede sıfırdan doktor yetiştirmeye para harcamak yerine ciddi bir tasarruf elde etti.

Almanya’da bir doktorun yetişmesi için yaklaşık 400 bin euroya yakın para harcanırken, uzmanlarda bu rakam ise 500 bin euroyu aşıyor.

Son bir yılda kayıtlara geçen göçle birlikte Almanya’nın doktor yetiştirme masrafından yaptığı tasarruf 4 milyar euroyu aştı. Türkiye'den başlayan uzman akını, Almanya'nın elini hayli rahatlatıyor. Bu yıl aralık ayına kadar Türkiye'den Almanya'ya gitmek için “yetki belgesi alan” Türk uzman doktor sayısı rekor kırdı ve 1.227 oldu. Belge alan pratisyen hekim sayısı ise 1190'a ulaştı. Bu rakam Türkiye'den doktor göçünde bir rekor. İsviçre ve diğer ülkelere gidenler ise bu sayılara dahil değil.

YILLARA GÖRE BÜYÜK ARTIŞLAR

Son 10 yıldaki Türk Tabipler Birliği rakamlarında da artış gözle görülür bir şekilde artıyor.  Yıllara göre, Almanya'ya giden doktorlar sayıları şöyle:

2012- 59
2013- 90
2014- 118
2015- 150
2016- 245
2017- 482
2018- 802
2019- 1047
2020- 931
2021- 1405
2022 (Kasım ayına kadar)- 2417

TÜRK DOKTOR YOKSA, HASTANE KAPALI

Almanya'da yaklaşık 15 bin doktor açığı bulunuyor. Türkiye'den gelen doktorların sayısı da 10 bine dayandı.

Almanya'nın halen doktor ve özellikle de uzman doktor açığı bulunuyor. Bazı klinikler uzman yokluğu nedeniyle kapatılmaya başlandı. Hessen eyaletinin Usingen kasabında bir doğumhane, uzman doğum doktoru olmadığı için kapanma kararı aldı.

Türkiye'den gelen doktorlar olmasa, daha bir çok hastanenin kapanma tehlikesi yaşayacağı belirtiliyordu.

Türk doktor akınının bu şekilde sürmesi halinde, Almanya'nın 2025'e kadar açığını büyük oranda kapatacağı sanılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’deki büyükelçiliklerden “Yeni terör saldırısı” uyarısı01 Aralık 2022 Perşembe 11:19
  • Erdoğan: KKTC’ye desteğimiz sürecek01 Aralık 2022 Perşembe 10:50
  • Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor30 Kasım 2022 Çarşamba 18:57
  • Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı! Adliyeye el ele geldik, el ele çıktık!30 Kasım 2022 Çarşamba 16:21
  • Soylu’nun BAE’ye yapacağı ziyaretin bilgisi Sedat Peker’e verilmiş30 Kasım 2022 Çarşamba 00:23
  • Esad’dan Erdoğan’a: Söz değil icraat bekliyoruz29 Kasım 2022 Salı 20:16
  • Almanya Türklere ‘çifte vatandaşlık’ kapısını açmaya hazırlanıyor29 Kasım 2022 Salı 19:38
  • Türkiye'de yeni asgari ücrette sıcak gelişme!29 Kasım 2022 Salı 13:05
  • Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular, bunu hemen düzelteceğiz29 Kasım 2022 Salı 12:23
  • Akar: Kıbrıs Bizim Milli Meselemiz29 Kasım 2022 Salı 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti