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Almanya’ya Vize İçin Aşı Şartı

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Almanya’ya seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vize başvuruları başladı. Ancak yeni kriterler var.
Almanya’ya Vize İçin Aşı Şartı

Almanya’ya seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vize başvuruları başladı. Ancak yeni kriterler var. Seyahat için ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması şartı aranıyor.

Türkiye’den Almanya’ya turistik dahil tüm kategorilerde vize başvuruları 25 Haziran itibarıyla açıldı. Vize almak için bazı kriterler getirildi. Seyahat etmek için ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

6 yaşa kadar çocuklarda aşı şartı yok. 12 yaşına kadar ise PCR testi isteniyor

“Herkes vize başvurusu yapabilir”

IDATA Genel Müdür Yardımcısı Yasin Doruk, “Almanya’nın kabul ettiği 4 aşıdan 2. dozunu olan kişiler Almanya’ya 25 Haziran’dan itibaren seyahat edebilir durumda. Kabul edilen aşılar BioNTech, Moderna, Astrazeneca ve Johnson & Johnson. Vize başvurularını aşıdan bağımsız olarak kabul etmeye başladık. Şu an isteyen herkes Almanya’ya gitmek için vize başvurusunda bulunabilir” diye konuştu.

Peki çocuklar için başvuru şartları neler?

“6 ile 12 yaş arasındaki çocuklardan PCR testi isteniyor”

Yasin Doruk, “0-6 yaş için herhangi bir kriter yok. Ancak 6 ile 12 yaşında olan çocukların PCR testi yaptırması gerekiyor. Seyahat esnasında 2 doz aşı yaptırmış ve üzerinden 14 gün geçmiş büyüklerle seyahat etmesi gerekiyor” dedi.

“Almanya’ya vize başvuruları yoğun”

Yasin Doruk, Almanya vizesi için başvuruların yoğun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Şimdi turistik dahil, kültürel, aile ziyaretine izin verilebiliyor. Gayet yoğun bir ilgi var. Önümüzdeki günlerde yığılmaların olacağını bekliyoruz. Almanya için durum net, İtalya içinse önümüzdeki günlerde bu saydığımız aşıları olanlarla ilgili bilgi bekliyoruz.”

Diğer Avrupa ülkelerinin de aynı yöntemle kapılarını açması bekleniyor.

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