'Almanya'yı dostevi olarak görüyoruz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Milyonlarca kardeşimizin vatan olarak gördüğü Almanya'yı biz de dostevi olarak görüyoruz ve ki bugün değerli Alman meslektaşımızla da görüştük, onun da size selamlarını aldık." dedi.

Zeybekci, Almanya'nın Leverkusen kentinde, Avrupa Denizlililer Derneği ve TRT tarafından hazırlanan "Özay Gönlüm'ü Anma Programı"na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Zeybekci, Özay Gönlüm'ü anma etkinliklerinin belediye başkanlığı yaptığı dönemde başladığını belirterek, "Belediye başkanlığı dönemimde Özay Gönlüm'ü anma etkinlikleri bize nasip oldu, ilk o dönemde başladı. Ben büyük üstada, Denizlimizin temsilinde bir marka olan, ortak bir değerimiz olan merhum Özay Gönlüm'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah onu sevdikleriyle ve hemşehrileriyle cennetinde kavuştursun." diye konuştu.

Nihat Zeybekci, Almanya ziyaretiyle ilgili bazı spekülasyonlar ortaya atıldığına dikkati çekerek, "Buraya gelişimizle ilgili muhtelif spekülasyonlar duymuşsunuzdur. Yunus Emre'nin söylediği güzel bir söz vardır; 'Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için'. Dostun evi gönüllerdir. Biz gönüller yapmaya geldik. Milyonlarca kardeşimizin vatan olarak gördüğü Almanya'yı biz de dostevi olarak görüyoruz ve ki bugün değerli Alman meslektaşımızla da görüştük, onun da size selamlarını aldık. İnşallah sizlere sağlıkla, mutlulukla, huzurla burada yaşamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye'den selam ve sevgi getirdiğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Üzerimde bir emanetim var. Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini getirdim. Ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in de özel selam ve sevgilerini getirdim. Size tüm Türkiye'den, bugün Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olan o muhteşem Türkiye'den selam getirdim. Allah'ın izniyle yolumuz açık. Türkiye güzel olacak, bundan emin olun. Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği o muassır medeniyet hedefine doğru 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden, Avrupa'nın ilk 3 büyük ekonomisinden biri olmak ve mutlu, huzurlu bir Türkiye için hepimiz gayret gösteriyoruz."

"Forum Leverkusen" salonunda düzenlenen programa vatandaşlar da yüksek katılım sağladı. Alman basınının yoğun ilgi gösterdiği programa, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve bazı Denizli milletvekilleri de katıldı.

Daha sonra, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya'nın Köln kentinde AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından kent merkezindeki bir salonda düzenlenen programa katıldı.

Almanya’da milyonlarca Türk vatandaşı olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Ben eminim bu salonlardan çok daha fazlasını dolduracak, belki stadyumları almayacak kadar kardeşlerimiz var. Almanya’da bu dost vatanda, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaşımız var. Burada AK Partimizin Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin yaptığı çalışmalardan birini yapıyoruz. Hakkımız olan bir faaliyeti yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Bu hakkı kullandırmada gayretlerinden dolayı Alman hükümetine teşekkür eden Zeybekci, "Yaklaşık 1 milyon seçmenin olduğu, her biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarımızla buluşmak gibi bir hakkımızı kullanıyoruz. Bu hakkı her misafir eden ülkenin kullandırmak gibi bir görevi vardır. Bu yüzden ben bu hakkı kullandırmada gösterdikleri gayretten dolayı Almanya’ya, Almanya hükümetine, federal hükümete teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İnanın bana tek ayak üstü o kadar çok yalan söylüyorlar ve söylemeye devam edecekler ki inanmayacaksınız." diyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bunların istediği yerde durmasını istiyorlar. Türkiye'ye bir çerçeve çizilmiş, bir rol çizilmiş, bir senaryo yazılmış, bir hikaye yazılmış. Bu yazılan hikayede ve senaryoda Türkiye her daim sadece burnu suyun üzerinde kalan, her an batmak üzere olan, dilediğinde, dokunduğunda batan, çıkarmak istediklerinde çıkarılan bir ülke olsun istiyorlar."

Zeybekci, 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz’da yaşananların bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimi olduğunu belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Türkiye’nin doğusunu ve güney doğusunu ki üç gün öncesinden Kandil’den oradaki güvenlik görevlililerinin hiçbirine ateş edilmemesi talimatı verilmişti. Yakında güzel şeyler olacak talimatı verilmişti. Ve o gece orada onlara komutan demek silahlı kuvvetlerimize büyük ayıp olur, hainler ele başları oradaki güvenlik güçlerini çekmişlerdi. Türkiye işgal edilecekti ve Türkiye’nin doğu ve güney doğusu Türkiye’den koparılıp iki tane mezhebi belirsiz bilmem ne 'istan'a bağlanacaktı, yamanacaktı. Operasyon buydu. Onun için de zaten güneyimizde adı, sanı, ne idüğü belirsiz PYD’si, YPG’si, PKK’sı bilmem nesi topunu orada açık açık destekliyor bizim dost dediklerimiz. Ama dünyada ülkeler arasındaki bütün ilişkiler menfaat üzerinedir. Biz de fazla saf olmayalım. Biz de Türkiye Cumhuriyetini ne kadar güçlü yaparsak bu hastalıklardan ancak o zaman kurtuluruz. Ne kadar zengin ve güçlü olursak o zaman bu tehditler kendiliğinden ortadan kalkar."

Yeni dönemde siyasetin farklılaşacağını ve normalleşeceğini aktaran Zeybekci, "Yeni dönemde yüzde 50’ye talipsin, yüzde 50’ye talip olmak zorundasın. Şimdiki gibi kıytırıktan yüzde 20 ile borunu öttüremeyeceksin. Yüzde 20-25’le kendini, seçmenlerini avutamayacaksın. Başarılıysan yüzde 51’sin başarısızsan yüzde 49’sun. Öyleyse makul olacaksın, toplumu kucaklayacaksın. Toplumun tamamının değerleriyle barışacaksın." diye konuştu.



Zeybekci ayrıca yeni sistemle birlikte artık normal yollardan iktidara gelebilme ümidi olan bir muhalefet olacağını kaydetti.

Bakan Zeybekci, 16 Nisan’daki halk oylamasında milletin istikbali ve istiklali için bir karar vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"16 Nisan’da Cumhurbaşkanı’nı seçmiyoruz, AK Parti’ye oy istemiyoruz. 16 Nisan’dan anayasa değişikliğiyle 2019 seçimlerinde AK Partililer yüzde 5 önde başlar diye bir şart mı var? Herkese eşit değil mi bu? Kendine güvenebilen herkese adil değil mi? Kendilerine güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Ama bu yeni düzen bu milletin 50-60 yıldan beri çektiği bütün hastalıkların, ödediği bütün bedellerin, başına gelen bütün belaların tüm sebeplerini ortadan kaldıran bir çözüm getiriyor. Bu milli bir meseledir. Bu bir milli bağımsızlık meselesidir. Bu tam bağımsız bir Türkiye meselesidir. Dünyadaki ilk 10 ekonomiden, Avrupa’nın ilk 3 ekonomisinden biri olmak üzere milli gelirini 20-30 bin dolar seviyesine çekmek üzere olacağımız yolculuğa çıkmadan önce sistematik bir şekilde bu ülkeyi yeniden yapılandırma hareketidir bu. Onun için öyle bir çalışacağız ki yarın çocuklarımıza 'müreffeh Türkiye’nin temeleri atılırken biz oradaydık, biz attık' diyeceğiz."