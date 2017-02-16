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Almanya'yı sallayan 'cinsel içerikli skandal'ın ayrıntıları ortaya çıktı!

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Almanya'yı sallayan 'cinsel içerikli skandal'ın ayrıntıları ortaya çıktı!
Almanya'nın güneyindeki küçük bir kasaba olan Pfullendorf'da bulunan Alman ordusuna ait kışlada yaşanan 'sadist ve cinsel içerikli' skandal Ocak ayının sonunda ortaya çıkarılmış ve ülkede gündem yaratmıştı.

Der Spiegel ve DPA'nın ele geçirdiği belgelere göre, Pfullendorf Askeri Üssü'nde askere alım sürecinde olan kadın askerler soyunmaya ve direk dansı yapmaya zorlandı.

 

 

 

Pfullendorf'ta eğitim sürecinde olan kurbanlardan biri olan Nicole E.'nin verdiği ifadeye göre, bazı askerler Nicole E.'yi kışlanın içerisindeki bir binada genelde striptiz kulüplerinde görülen direk dansı yapmaya zorladı.

 

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin konuyla ilgili raporunda, kışlada askerlerin kaldığı binalardan birinin içerisine bir direk dikildiği ve kadın askerlerin askere alma sürecinde rutin olarak direk dansı yapmaya zorlandığı belirtildi. Raporda, aynı binada çok sayıda içki şişesi bulunduğu ve düzenli olarak alkol tüketildiği değerlendirilmesi yapıldığı bilgisi de yer aldı.

 

Kadın askerlerin 'eğitim süreci' adı altında aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı ifade edilirken, bazı 'eğitmenlerin' kadın askerleri soyduğu ve düzenli olarak taciz ettiği belirtildi. Nicole E.'nin ifadesine göre, kadın askerlerin bu uygulamalar sırasında fotoğrafları da çekildi. Olaya karışan eğitmenlerin, daha sonra suçlamayla karşılaşmamak için kadın askerleri 'rıza mektubu' imzalamaya zorladığı da konuyla ilgili askeri raporun içerisinde yer aldı.

 

Konuyla ilgili olarak Almanya Savunma Bakanlığı, olayın ortaya çıkmasının ardından 7 askerin işine son vermiş, birçok askerin de görev yeri değiştirilmişti. Alman Özel Birlikleri'ni yetiştirmekle görevli kışlada yaşanan olayı 'iğrenç ve alçakça' olarak niteleyen Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, olayla ilgili tüm ayrıntıların aydınlatılacağı yönünde kamuoyuna söz vermişti.

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