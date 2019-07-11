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Almaz Sharshekeev’ın 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı

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Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.
Almaz Sharshekeev’ın 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri misafir sanatçılarla, sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ:  “Eğitim, Salık, Bilim ve Sanat Alanında Küresel Bilgi Merkezi Görevi Üstleniyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  son 8 ayda kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştirildiğini, yüzlerce sanatçının 10 bine yakın eser yarattığını ve kampüste bulunan müzeler bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “15 Kasım 2020’de açılması planlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte müzeler bölgesinde; Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi sanatseverlerle buluşacak” dedi.

Asya’dan Akdeniz’e doğru yıkılmaz bir Sanat Köprüsü inşa ettiklerini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, Türkmenistan, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kıbrıs ve diğer Türk topluluklarından gelen sanatçılarla açılan sergilerde, Orda Doğu’nun sanatsal mirasını, gerçekliği, mistizmi ve görünmez dünyamızın keşfine çıkıldığını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat alanlarında küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında girmeyi hedeflediğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktıları toplum yararına sunduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu: “Günsel Ailesinin Sanatla Birlikte Yapmış Olduğu Ülke Tanıtımını Takdir Ediyoruz…”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yaptığı konuşmasında, her sergi kurdelesi kesilmesi ile sanata açılan bir kapı olduğunu ifade ederek bu kapının ardında ülkemize gelen sanatçıların sanatsal katkı olarak tanıtıma verdiği bir destek olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bizlerin bu tanıtım çorbasında küçücük bir tuzla desteğimizin olması, ülkesinin gelişiminde katkılar koymaya çalışan devlet adamlarının en fazla talep ettikleri ve arzuladıkları bir konudur. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve ailesine, ülkenin gelişiminde hedeflediği yüksek eğitimdeki gelişmelere ve ülkenin tanıtımına, ilmine, verdiği katkılar için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanatsal anlamda ülkemizi dünyayla buluşturan sanatçılara da teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte 2020 yılında ulaşılması planlanan hedeflere katkılarının devam edeceğini söyledi. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu hedeflere ulaşırken, ülkemizin de hem bilim ve tanıtımında ulaşmak istediği hedeflere rahatlıkla ulaşabileceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim Edilerek Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’e Gümüş Anahtar  Onur Ödülü takdim edildi.

Ödül takdimi sonrası konuşan Almaz Sharshekeev, “Kırgızistan sanatçısı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yaratma projesine katılma davetini memnuniyetle kabul ettim. Kişisel sergi açma heyecanını bana yaşatan Kurucu Rektör Suat Bey’e ve ekibine çok teşekkür ederim. Ülkelerimizin sanat ve kültür alanında işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sergideki resimlerimde, ülkemin renklerini, insan imajındaki karakteristik özelliklerini ve ulusal gelenek ve göreneklerin özelliklerini yansıtmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Sergi Gezildi…

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Soyutlama tarzında eserlerin yer aldığı sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 19 Temmuz 2019 tarihine kadar İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

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