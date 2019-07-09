Almaz Sharshekeev’ın kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılıyor

Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 11 Temmuz Perşembe günü, saat 09.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Soyutlama tarzında çalışan Almaz Sharshekeev, eserlerinde parlak renkleri ön plana çıkarıyor.

Almaz Sharshekeev Kimdir?

1979'da doğan Almaz Sharshekeev, 1996-2000 yılları arasında Chuikov adını taşıyan Kırgızistan Devlet Sanat Üniversitesi’nde okudu. 2009 yılında Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'ne üye oldu. 2005-2008 yıllarında Sadykov’un adını taşıyan Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisinde öğretmen olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana, Kırgızistan Devlet Sanat Üniversitesinde öğretmen olarak çalışmaktadır. Kişisel sergilerin yazarı olan sanatçının 2010 yılında Bişkek'te kişisel sergisi düzenlendi. 2012 yılında Rus Bilim ve Kültür Merkezi Bişkek'te "Paletim" adlı kişisel sergisi açıldı. 2013’de Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Sergi Salonu’nda, sanatçı-seramikçi Beishebayev Kanat ile "Jashoochyragy" sergisini açtı. 2016’da Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Sergi Salonu’nda Moğol Sanatçı Chogzhmooo Uuzh Miller ile birlikte “Palet Üzerindeki Duygular” isimli sergiyi açtı. 2017 yılında Gapar Aitiev'ın adını taşıyan "Seri" isimli sergisi Ulusal Sanat Müzesi’nde kişisel yardım sergisi olan "Malevich City", Gastrobar "Van Gogh", Bişkek’de açıldı.