ALO 112 Acil Servis Hattı devre dışı kaldı!

112 Acil Servis hattı teknik sıkıntılardan dolayı çökmüştür.
112 ambulans servisinden çağrı ambulansa ihtiyacınız olursa direk olarak ev telefonlarından ya da beli bir süre aşağıda verdiğimiz numaralardan arayınız
05338870310
05338267012
05338822168
112 Acil Servis hattı teknik sıkıntılardan dolayı çökmüştür.
112 ambulans servisinden çağrı ambulansa ihtiyacınız olursa direk olarak ev telefonlarından ya da beli bir süre aşağıda verdiğimiz numaralardan arayınız
05338870310
05338267012
05338822168
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