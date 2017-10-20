“Alo 185 Çözüm Masası” 7/24 hizmete başladı

Girne Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve önerilere daha hızlı yanıt verilmesi amacıyla devreye koyduğu “Alo 185 Çözüm Masası”nın 7/24 hizmete başladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 Eylül 2016 tarihinde hizmete başlayan Çözüm Masasına temizlik, aydınlatma, imar, sağlık, park bahçe, kanalizasyon, zabıta ve kolluk, bayındırlık konularında son bir yılda 1453 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşların Çözüm Masası’na Alo 185 hattı yanında, belediyenin facebook hesabından ve info@girnebelediyesi.com elektronik posta adresinden de ulaşabileceği belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “EN FAZLA BAŞVURU TEMİZLİK VE PARK BAHÇE KONULARINDA OLDU”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çözüm masası sayesinde şikayet, istek ve önerilerin kayıt altına alınıp ilgili birimlere gönderildiğini söyledi.

Güngördü, çözüm masası görevlilerinin kayıtları düzenli olarak takip edip vatandaşı arayarak bilgi verdiğini ifade ederek, son bir yılda çözüm masasına toplam 1453 başvuru yapıldığını, en çok başvurunun temizlik ve park bahçe konularında olduğunu kaydetti.

Güngördü, belediye sınırları içerisinde bulunan vatandaşların Alo 185 hattını arayarak çözüm masasına ulaşabileceğini, böylelikle gün geçtikçe büyüyen ve gelişen kentteki sorunlar ve eksikliklerle ilgili daha kolay ve hızlı hareket edilebileceğini anlattı.