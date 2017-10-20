 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.136
  • Altın 151,612
  • Dolar 3,6727
  • Euro 4,3310
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

“Alo 185 Çözüm Masası” 7/24 hizmete başladı

» »
“Alo 185 Çözüm Masası” 7/24 hizmete başladı
Girne Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve önerilere daha hızlı yanıt verilmesi amacıyla devreye koyduğu “Alo 185 Çözüm Masası”nın 7/24 hizmete başladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 Eylül 2016 tarihinde hizmete başlayan Çözüm Masasına temizlik, aydınlatma, imar, sağlık, park bahçe, kanalizasyon, zabıta ve kolluk, bayındırlık konularında son bir yılda 1453 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşların Çözüm Masası’na Alo 185 hattı yanında, belediyenin facebook hesabından ve info@girnebelediyesi.com elektronik posta adresinden de ulaşabileceği belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “EN FAZLA BAŞVURU TEMİZLİK VE PARK BAHÇE KONULARINDA OLDU”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çözüm masası  sayesinde şikayet, istek ve önerilerin kayıt altına alınıp ilgili birimlere gönderildiğini söyledi.

Güngördü, çözüm masası görevlilerinin kayıtları düzenli olarak takip edip vatandaşı arayarak bilgi verdiğini ifade ederek, son bir yılda çözüm masasına toplam 1453 başvuru yapıldığını, en çok başvurunun temizlik ve park bahçe konularında olduğunu kaydetti.

Güngördü, belediye sınırları içerisinde bulunan vatandaşların Alo 185 hattını arayarak çözüm masasına ulaşabileceğini, böylelikle gün geçtikçe büyüyen ve gelişen kentteki sorunlar ve eksikliklerle ilgili daha kolay ve hızlı hareket edilebileceğini anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP, Girne’de ilk kitle toplantısını yaptı19 Ekim 2017 Perşembe 13:45
  • Girne-Değirmenlik anayolunda kaza19 Ekim 2017 Perşembe 13:31
  • Alsancak Belediyesi dalış turizmi için gemi batıracak18 Ekim 2017 Çarşamba 15:17
  • “Halkın denize erişimini engelleyen faaliyetlere karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız!”15 Ekim 2017 Pazar 14:25
  • Kılıçarslan’da bulunan kalıntılar 2 kişiye ait12 Ekim 2017 Perşembe 13:22
  • Ciddi şekilde darp edip, çenesini kırdılar...10 Ekim 2017 Salı 13:26
  • Esentepe Belediyesi'nde 4 aydır maaş ödenmiyor!09 Ekim 2017 Pazartesi 18:09
  • Ciklosta trafik kazası09 Ekim 2017 Pazartesi 17:39
  • CTP Girne’de buluştu: Bu yozlaşmış sistemi biz değiştireceğiz!09 Ekim 2017 Pazartesi 14:46
  • Girne’de asayiş ve trafik operasyonu: Dokuz araçta “tecavüzi alet” bulundu08 Ekim 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti