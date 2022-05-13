Alo demek de zamlandı!

Ülkede her alanda yaşanan pahalılığa ‘GSM Mobil tarifeler’de uyum sağladı, uzun bir dönemin ardından taahhütlü tarife ücretleri yüzde 22 ile yüzde 54 arasında arttı.



Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Yenidüzen’le paylaştığı verilere göre Telsim’de yapılan fiyat değişikliklerinde yüzde 22 ila 31 arasında zam görülürken, bu oran KKTCELL’de yüzde 40 ila yüzde 55 oranında yaşandı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 249 TL olan Platinum 15 paketi aylık 249 TL’den 379’ye yükselirken, GNC XL paketi ise 120 TL’den 169 TL’ye çıktı.



Telsim’de ise RED 15 paketi aylık 252 TL’den 330 TL’ye yükseldi. iStopS paketi 98 TL’den 125 TL’ye çıktı.



Yurttaşların ödediği ‘GSM mobil’ ücretlerinin yarıdan fazlası ise Maliye’nin bütçesine fon ve vergi olarak aktarılıyor.

Kaynak: Yenidüzen