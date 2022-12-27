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Alo Hekim Sorgulama Hattı Kuruldu

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ALO hekim sorgulama: Kayıt dışı hekimleri ve hekim olmadan hekimlik yapan kişileri bildirmek için ihbar hattı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bünyesinde kuruldu.
Alo Hekim Sorgulama Hattı Kuruldu

Son dönemlerde, doktora yapmış ve “Dr.” ünvanı kullanan doktor olmayan başka meslek grubundan kişilerin sayısının giderek artmış olması, bu ünvanların yaygın olarak kullanılması ile tıp fakültesi mezunu biz hekimlerin doktor ünvanları arasında sürekli karışıklık oluşmakta ve zaman zaman suistimal edilmesi nedeniyle;
halk sağlığı açısından risk oluşturan bu duruma karşı tedbir alınması, aynı zamanda mesleğimizin korunması açısından da önem arz etmektedir.


Bu sebeplerle tabip üyelerimizin doktor ünvanlarıyla birlikte isimlerinin sonuna “medikal doktor” kısaltması olan “MD” ünvanını da kullanmaları genel kurulumuzda kararlaştırılmıştır. KTTB üyesi hekimlerin isimlerinin sonunda MD ünvanı kullanılacaktır.

 

Unutulmamalıdır ki, botoks, dolgu, yüz germe, askı vb. tarzı estetik, güzellik işlemleri güzellik merkezlerinde değil, kayıtlı, tecrübeli hekimler tarafından klinik veya hastane ortamlarında yapılmalıdır. Ayrıca düşünüldüğü gibi masum olmayan, tıbbi bir tedavi olan bu tedavilerin komplikasyon, yan etki riski olduğu için hekimlerce uygulanması hasta güvenliği ve sağlığı açısından gereklidir, ayrıca yasal bir zorunluluktur.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlik mesleğini icra edebilmek için KTTB’ye üye olmak yasal zorunluluktur. Son dönemde gelen ihbarlar, duyumlar ülkemize kaçak, kayıt dışı çalışan hekimler ve hekim olmayan kişilerce tıbbi müdahaleler yapıldığı yönündedir. Eğer muayene, tetkik ve tedavi olduğunuz hekimin kayıtlı olup olmadığı ile ilgili şüpheleriniz varsa veya hekim olmadığını düşünüyorsanız ‘ALO hekim sorgulama’ hattımız 0392 223 3990’ı  mesai saatleri içerisinde arayarak bilgi alabilir, ihbarda bulunabilirsiniz.

 

Sağlığınız, güvenliğiniz için her zaman yasal olan, kayıtlı olan hekimlerde ve sadece hekimlere kendiniz, sevdiklerinizi emanet ediniz.

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