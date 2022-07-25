Aloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Doğal nemlendirici özelliği ile kozmetik ürünlerinin vazgeçilmezi olan Aloe Vera bitkisine nasıl bakılır? Aloe Vera bitkisinin ne gibi faydaları vardır? İşte Aloe Vera bitkisiyle ilgili merak edilenler...

Koparıldıktan sonra bir hafta saklanabilen bitkinin yapraklarındaki jel, istenilen bölgeye sürülerek “nemlendirici” olarak kullanılabiliyor.

Aloe vera jeli ayrıca, yara, kesik ve yanıklarda da etkili oluyor.

İşte Aloe Vera ile ilgili bilinmesi gerekenler...

ALOE VERA NEDİR?

Anavatanı Afrika olan aloe vera, “ölümsüzlük bitkisi” ve “ilaç bitkisi” isimleriyle de tanınıyor. M.Ö 1500 yıllarında Eski Mısır’da yanık tedavisinin yanı sıra, enfeksiyon ve parazit tedavisinde de kullanılan bitkinin, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olduğu, cildini taze tutmak için aloe vera ile masaj yaptırdığı biliniyor. Ayrıca, Afrikalı avcıların terlemeyi ve vücut kokusunu gidermek için aloe verayı ciltlerine sürdüğü belirtiliyor.

Bitkinin yüzde 96’sı sudan oluşan yapraklarında ayrıca temel yağlar, amino asitler, mineraller, vitaminler, enzimler, glikoproteinler (glicoproteins), rezin ve antrasen veya antrakinon türevleri yer alıyor. Sindirim sistemi, epitel doku, solunum yolları ve bağışıklık sistemi üzerinde düzenli kullanım ile mucizeler yaratan bitkinin yapısında aspirinin ana maddesi olan salisilik asid de bulunuyor.

Yapılan araştırmalar aloe veranın cildi nemlendirdiğini, güneş yanığı ve cilt kızarıklıklarına iyi geldiğini, cildin esnekliğini ve tazeliğini korumaya, akne ve ekzemayı kontrol altına almaya da yardımcı olduğunu gösteriyor. Aloe vera ayrıca, böcek veya sinek ısırıklarından veya alerjiden kaynaklanan kaşıntıya da iyi geliyor.

ALOE VERA BİTKİSİNE NASIL BAKILIR?

Aloe Vera bitkisinin iç mekanda fazla güneş almayan ve sıcaklığın 18 derecenin altına düşmediği bir ortamda bakılması gerekiyor.

Aloe Vera bitkisi, zeolit ve perlitli bir toprakta kolaylıkla yetiştirilebiliyor. 5-6 günde bir sulamak yeterli.

ALOE VERA NE İŞE YARAR?

200'e yakın ilaçta kullanılan Aloe Vera bitkisi nemlendirici etkisinin yanı sıra sivilce, uçuk tedavisi, yanık ve nikotin lekelerinin giderilmesinde etkili.

ALOE VERA JELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Aloe vera jeli:

Yanıkların iyileşmesini hızlandırır.

Cilt hastalıklarında destek tedavi olarak kullanılabilir.

Kırışıklıkları önleyebilir.

Kanser yaralarını tedavi etmeye yardımcı olur.

Saçları besler ve parlatır.

ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe vera jelini yüzünüz, boynunuz ve vücudunuz için kullanabilirsiniz. Bu jel, cildinizin derinliklerine nüfuz ederek pH dengesini düzenler. Kadınlarda özellikle hamilelik sonrası ve hızlı kilo alıp verme nedeniyle oluşan çatlak vb. cilt sorunları için kullanabilir. Yaprağını ortadan keserek jelini çıkarıp kullanabilirsiniz.