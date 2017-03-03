Alpago Döner imalathanesi mühürlendi

Dikmen Belediyesi İşyeri denetim biriminin, bir süreden beri yakın takibe aldığı Alpago Döner’e ait döner imalathanesinin kaçak durumda işletildiği, çalışma izni, sağlık karnelerini yenilemediği ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürledi.

Kapalı kapılar ardında hijyen kurallarına uymayarak halkın sağlığını tehdit eden döner üretimi gerçekleştirildiği sırada, Dikmen Belediyesi İşyeri denetim biriminin, döner imalathanesini yakın takibe aldığı, bununla birlikte polis ile harekete geçerek işyerine baskın düzenledi.

Denetim sonucunda halk sağlığını tehdit eden 440 kilo et ve döner yapımında kullanılan malzemeler toplanarak imha edildi ve işyeri mühürlenerek kapatıldı.

“Kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur”

Konuyla ilgili açıklama yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Boğazköy’de Alpago Dönere ait imalathanenin, Dikmen Belediyesi İşyeri denetim birimi tarafından yakın takibe alındığını ve konuyla ilgili polise de bilgi verilerek birlikte baskın gerçekleştirildiğini, yapılan denetimler sonucunda halk sağlığını tehlikeye atan 440 kilo et ve döner yapımında kullanılan malzemelerin toplanarak imha edildiğini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yapılan denetimler sonucunda imalathanenin kaçak durumda işletildiği, çalışma izni, sağlık karnelerini yenilenmediği ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürlendiğini söyleyerek,

“Kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur.” Bu nedenle bölgemizde bulunan işyerlerini sıklıkla denetlemeye devam edeceğiz dedi.