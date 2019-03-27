Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a destek

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i evinde ziyaret etti. Türkeş, “Mansur Yavaş, hayatı boyunca milliyetçi görüşünden ödün vermemiş bir siyasetçidir” diye konuştu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Yavaş’ın Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini başarılı şekilde yürüttüğünü söyleyen Türkeş, “Bu uzun görev süresince şahsıyla ilgili hiçbir olumsuzluk gündeme gelmemiş, görevini layıkıyla ve dürüst bir şekilde yerine getirmiştir” dedi.

Yavaş’a başarılar dileyen Seval Türkeş, “Mansur Yavaş, Ankara’nın sorunlarını çok iyi bilen ve bu sorunların çözümü için önemli projeler hazırlamış bir siyasetçidir. Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde ülkemiz, demokrasimiz ve Ankara için hayırlı hizmetler vereceğine inanıyor ve kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.