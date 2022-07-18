Alpay'dan futbola veda

DTB alt yapısından yetişen Alpay, son olarak GHE forması giyiyordu. Alpay, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını söyledi.

Alpay'ın paylaşımı şu şekilde; "Her güzel şeyin, bir sonu vardır.

Kendimi bildim bileli oynamaya çalıştığım futboldan artık ayrılıyorum. Hayat şartlarına baktığımda, terazinin diğer tarafında olan işim ve ailem daha ağır basıyor. Yoğun tempo ve özveri isteyen futbolun beni hem mental hem maddi olarak yorduğunu farkettim. Biliyorum belki yaş olarak çok erken ama şu kısacık hayatta ben artık mutlu olacağım yerlerde olup, mutlu olacağım şeyleri yapmak istiyorum. Beni yetiştiren, üzerimde emeği bulunan, bu güne kadar gelmemde bana yardımcı olan Şener Özdevrim, rahmetli Cenker Kaya, Afün Girgen, Caner Oshan, Emre Perçinci, Derviş Kolcu, Bülent Aytaç , Ali Kanlı hocalarıma teşekkür ederim. Çok iyi arkadaşlıklar, çok iyi abiler tanıyıp kazandım. Hepsinin yeri bende çok ayrı olarak kalacak. Futbol hayatımda saygın biri olmamaya çalıştım ve karakterimden ödün vermedim. Herkesin hakkı bende helaldir, herkes da bana hakkını helal etsin. Teşekkür ederim"