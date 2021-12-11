Alperen Şengün, NBA’de Kariyer Rekoru Kırdı

NBA’deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Milwaukee Bucks’a 123-114 yenildiği karşılaşmada kariyer rekoru kırdı.
7 maçlık galibiyet serisiyle son şampiyon Bucks’ın karşısına çıkan Rockets’ta Alperen Şengün kariyer gecesi yaşadı. Son periyoda kadar başa baş geçen mücadelede Alperen 15 dakika 54 saniye parkede kaldı. 15 sayı atan milli basketbolcu, 5 ribaund alırken 1 de top çaldı.
Milwaukee Bucks’ın süperstarı Giannis Antetokounmpo da 41 sayı, 17 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla maça damgasını vurdu.
NBA’deki bir diğer temsilcimiz Cedi Osman ise Cleveland Cavaliers’ın Minnesota Timberwolves’a 123-106 yenildiği maçta 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.
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