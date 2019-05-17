Alpha’nın anketine göre DİSİ birinci sırada

26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine az bir süre kala, DİSİ partisinin Alpha’nın gerçekleştirdiği ankete göre de birinci sırada olduğu belirtildi.

Antenna, Rik ve Sigma’nın AP seçimleri öncesindeki son anketlerinin bu akşam yayımlanacağını da yazan Alithia gazetesi, Alpha’nın dün akşam AP seçimleriyle ilgili son anketini gösterdiğini ve buna göre DİSİ partisinin yüzde 20 oyla birinci sırada olduğunu kaydetti.

Gazete DİSİ partisini yüzde 16 ile AKEL, yüzde 9 ile DİKO, yüzde 6 ile ELAM, yüzde 5 ile EDEK, yüzde 4 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, yüzde 1 ile DİPA, yüzde 1 ile Yasemin Hareketi, yüzde 2 ile de Hayvan Hakları Partisi’nin izlediğini aktardı.

Ankete katılanların yüzde 52’sinin, AP seçimlerinde oy kullanacaklarını söylediklerini de ileten gazete, katılımcıların yüzde 36’sının ise hangi parti veya oluşuma oy verecekleri konusunda kararsız olduklarını belirtti.

Gazete ilgili mevzuata göre, haber kanallarının, herhangi bir seçimin 7 gün öncesinde, herhangi bir anketin sonuçlarını yayımlanmasının yasak olduğunu da ekledi.

Anketin, Alpha televizyon kanalı hesabına, Pulse Market Research tarafından, 9-13 Mayıs tarihleri arasında, 1.001 kişiyle telefon görüşmeleri yapılması suretiyle gerçekleştirildiği de ifade edildi.