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Alsancak Belediye Başkanı Ataser: "Mare Monte'de 'damsız girilmez' uygulaması yoktur!"

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Alsancak Belediye Başkanı Ataser: "Mare Monte'de 'damsız girilmez' uygulaması yoktur!"
Alsancak Belediye Başkanı Ataser: "Mare Monte'de 'damsız girilmez' uygulaması yoktur!"

Konuyla ilgili Girne Postası’na açıklamalarda bulunan Ataser, Mare Monte Halk Plajı’nda damsız girilmez uygulamasının olmadığını belirterek, vatandaşlara cinsiyetine göre ayrımcılıkta bulunmadıklarını söyledi.

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi erkekleri potansiyel suçlu ilan etme gibi bir durumun olmadığının altını çizen Ataser, plajdaki uygulamaya açıklık getirdi.

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