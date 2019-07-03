Alsancak Belediye Başkanı Ataser: "Mare Monte'de 'damsız girilmez' uygulaması yoktur!"

Konuyla ilgili Girne Postası’na açıklamalarda bulunan Ataser, Mare Monte Halk Plajı’nda damsız girilmez uygulamasının olmadığını belirterek, vatandaşlara cinsiyetine göre ayrımcılıkta bulunmadıklarını söyledi.
Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi erkekleri potansiyel suçlu ilan etme gibi bir durumun olmadığının altını çizen Ataser, plajdaki uygulamaya açıklık getirdi.
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