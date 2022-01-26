Alsancak Belediye Başkanı Ataser’in Covid-19 Testi Pozitif

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya üzerinden dün yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ataser, “Son günlerde benimle görüşen vatandaşlarımızın test yapmasını önemle rica ediyorum” dedi.
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya üzerinden dün yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ataser, “Son günlerde benimle görüşen vatandaşlarımızın test yapmasını önemle rica ediyorum” dedi.
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