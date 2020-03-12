Alsancak Belediye Başkanı “Camelot Plajı'nı halka kazandırmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Camelot Plajı’nı belediye bünyesine ve halka kazandırmak için gerekli mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'in Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ‘Camelot Plajı için yaptığımız yazılı açıklamada belde halkı ile vatandaşların faydalanmasını sağlamak ve daha iyi hizmet verilmesi adına, 16/08/2019 tarihinde konu ile ilgili yapmış olduğumuz dilekçede, beldemizde bulunan bölgenin Sit Alan içerisinde olduğu bilgimiz dahilinde olduğunu ve söz konusu bölgenin 1974 yılı öncesinde belediyemiz bünyesinde bulunduğunu ve daha sonrasında meydana gelen bir takım yanlışlıklar doğrultusunda işletme farklı kurumlara verilmiştir. Bunun ile birlikte şuan işletmesinde bulunan ‘’Camelot Plajı’’ geçmiş yıllar da Mücahitler Gazino’su olarak bilinerek yapı olarak herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. İşletme ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kala belediyemize bağlı işletme iznini başka şahıs adına devretmek istedi. Bu bağlamda konu ile ilgili sözleşmenin 01/02/2020 tarihinde son bulacağına ve belediyemizin işletme talebinde bulunduğunu , fakat ihaleye dahil edilmeyerek, işletmenin süresi uzatılmıştır. Bu konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağına, Mare monte halk plajı, Yavuz çıkarma plajı gibi bölgemiz kıyı şeritlerinde bulunan plajların kullanımını halka kazandırdığımız gibi ‘’Camelot Plajı ‘’içinde tüm çalışmalar yakından incelenip, gerekli mücadele verilecektir. Tüm kamuoyuna duyurulur.”