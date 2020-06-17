Alsancak Belediyesi Camelot Plajının İşletmesine Talip

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta bulunan Camelot plajının işletmesinin belediyeye verilmesini istedi. Ataser, belediye olarak burada tarihi ve turistik bir mekan yapıp, bölgedeki diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte halkın hizmetine sunmak için istekli olduklarını söyledi.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alsancak Milli Parkı’nda, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Belediyesi Belediye Meclis üyeleri, bölge muhtarları ve bölgenin sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

“CAMELOT’A TALİBİZ”

Geçen Şubat ayında kira sözleşmesi dolan Camelot plajının belediyeye verilmesini istediklerini söyleyen Başkan Ataser, “Eski adı Alsancak Gazinosu olan yeni adı Camelot plajının bölge insanı için değeri büyük. Belediye olarak bizim vizyonumuz kaybettiklerimizi geri kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

“İHALE OLACAKSA GİRMEYE HAZIRIZ”

Bölgedeki okullara, sivil toplum örgütlerine kullandırılacak bu alanı, en iyi şekilde halkın hizmetine sunmak istediklerini dile getiren Ataser, “Buradan elde edilecek gelirin en az yüzde 25’ini de eğitim ve spor için kullanacağız. Biz bu konudaki talebimizi gerek askeri makamlara gerekse Başbakanlığa bildirdik. Eğer bir ihale olacaksa bu ihaleye belediye olarak girmeye de hazır olduğumuzu buradan açıklamak istiyorum. Yapılacak yeni sözleşmede biz neler yapacağımızı da tek tek yazacağız ve bu sözlerimizin de bundan önce olduğu gibi arkasında olacağız” dedi.

“ALSANCAK DENİZ MÜZESİ”

Başkan Ataser, 1974’te Kıbrıs’a çıkarma yapan gemilerden birinin 1 Temmuz’da Çıkartma Plajının olduğu bölgeye konuşlandırılacağını açıkladı. Ataser, burada bir düzenlemeyle bir deniz müzesi oluşturacaklarını ve tarihi ve doğal güzellikleri ile Alsancak’ın bölgenin bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi.

ALSANCAK YOLU

26 Haziran’da bölgenin en büyük sıkıntısı olan yol konusunda da adım atılacağını açıklayan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser “Çok uzun zamandır beklediğimiz yol konusunda artık sona geldik. 26 Haziran’da Girne-Alsancak yolunun ikinci etabı için ilk kazmayı vuracağız. Bu yolu kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.