Alsancak Belediyesi'nden selzedelere çağrı

Alsancak Belediyesi selden zarar görmüş Alsancıklar'ın zararlarının giderilmesi için dilekçelerini kaymakamlığa ulaştırmalarını ifade etti.
Açıklama şu şekilde
"Sayın Alsancaklılar;
Yaşanan sel felaketi sebebi ile,zarara uğrayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek amacı ile dilekçelerini kaymakamlığa ulaştırmada,belediyemiz yardımcı olacaktır.Vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmeleri önemle rica olunur."
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