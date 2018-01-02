Alsancak cinayeti

Alsancak’ta 29 Aralık’ta meydana gelen ve Libya uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği cinayetle ilgili tutuklanan 5 kişi dün yargıç huzuruna çıkarıldı…

Zanlıların tutukluluk süreleri 8 er gün daha uzatıldı…

Alsancak’ta 29 Aralık’ta meydana gelen cinayetle bağlantılı olarak tutuklanan, Maxim Hamaed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash, Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed had Amerah ve Nashat Hatem İbrahim Abualnadi tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Cinayetin ardından diğer zanlılarla birlikte tutuklanan Mohammed Khaled Mohammed Tantash ise meseleyle bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı…

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlıların adam öldürme, kanunsuz topluluk ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını, söz konusu suç ile ilgili şahıslar ve emarelerin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu, bundan dolayı zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğine dikkat çekerek tutukluluklarının 8’er gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatları ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı, Mesut Mesutoğlu da,zanlıların ilk etapta methalder oldukları suçlarla bağlantılı bulunduklarına vurgu yaptı.

Meseleyle ilgili aranan şahıslar emareler ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu kaydeden Mesutoğlu, tahkikatın selameti için zanlılarn tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha uazatılması emrini verdi.