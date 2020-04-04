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KIBRIS
04.04.2020 18:26
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü geliyor.
Detaylar gelecek
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