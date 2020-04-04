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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü

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Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü

Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü geliyor.

Detaylar gelecek

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