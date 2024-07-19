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Alsancak ve Girne’de yangın...

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Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde bir şahsa ait ikametgahın bahçesinde ve Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin mutfağında yangın meydana geldi.
Alsancak ve Girne’de yangın...

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alsancak

Polisten verilen bilgiye göre, Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın bahçesi içerisinde, muhtemelen ahşap dolap üzerindeki şeffaf plastik panel üzerine gelen güneş ışınlarının, sünger ve bez parçalarını ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu dolap içerinde bulunan bez parçaları, süngerler, kağıtlar, tahta parçaları, ve eski ev malzemeleri yanarken, yangının konu ikametgahın güneyinde bulunan başka bir ikametgahın ahşap bahçe çitine sirayet etmesi sonucu, söz konusu bahçe çiti ve bahçe içerisinde bulunan plastik havuz da yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Girne

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin mutfağında dün saat 12.30 sıralarında muhtemelen yemek pişirildiği sırada oluşan gaz kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın sonucu, mutfak içerisindeki fırın ve ocak yanarak zarar gördü.

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