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Alsancak ve Haspolat'ta kaçak et ve balık eti bulundu!

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Alsancak ve Haspolat'ta kaçak et ve balık eti bulundu!
Alsancak ve Haspolat'ta kaçak et ve balık eti bulundu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Alsancak’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Ç. (E-45)’nin kullanımında bulunan araçta ve iş yerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş , 241 kg tavuk eti, 174 kg kuzu eti, 58 kg deniz ürünleri ile muhtelif gıdalar bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Saat 16:00 sıralarında Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise E.L. (E-37)’nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş, 42 kg sığır eti, 3 kg kuzu eti, 31 kg kıyma, 4,5 kg iç yağ, 1,5 kg ciğer ve 2 adet kuzu kellesi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.L. (E-53) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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