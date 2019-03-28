  • BIST 92.994
  • Altın 230,892
  • Dolar 5,5498
  • Euro 6,2293
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Alsancak ve Lapta çocuklar için yürüyor

» »
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına pazar günü "Alsancak Lapta Çocuklar için Yürüyor" etkinliği düzenliyor.
Alsancak ve Lapta çocuklar için yürüyor

Yürüyüşün sonunda Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği katılımcılara balık ekmek ikram edecek. 

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yürüyüş Lemar Süpermarket (Alsancak) önünden 10.30’da başlayacak. Katılım ücreti 25 TL olan yürüyüşte 8 yaş altı çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Biletler Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alsancak ve Lapta Belediyeleri'nin vezneleri, Silver Rocks Restoran, Arden Living Girne ve yürüyüş sabahı başlangıç noktası olan Lemar Süpermarket (Alsancak) önünde satılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaat Encümeni'ne Başkan ve üye ataması yapıldı28 Mart 2019 Perşembe 14:15
  • Telekomünikasyon dairesi alt yapı ve üst yapı hizmetleri ayrıştırılacak28 Mart 2019 Perşembe 14:11
  • HP Vekili Manavoğlu: Telekomünikasyon Dairesi özelleştirilecek...28 Mart 2019 Perşembe 13:03
  • Başbakan Erhürman Ankara da, gündem ekonomik protokol28 Mart 2019 Perşembe 12:18
  • Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu (VİDEO HABER)28 Mart 2019 Perşembe 11:50
  • Günün en önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa, siz halen ücret mi ödüyorsunuz?28 Mart 2019 Perşembe 11:29
  • KKTC’den firari şüphelilerin iadesi istendi28 Mart 2019 Perşembe 11:17
  • Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek28 Mart 2019 Perşembe 10:37
  • Zaroğlu yapılan Savcı ve yardımcıları istihdamlarını eleştirdi!28 Mart 2019 Perşembe 10:16
  • Türkan Aziz, bugün toprağa verilecek28 Mart 2019 Perşembe 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti