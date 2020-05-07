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Alsancak ve Lapta'da elektrik kesintisi

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Alsancak ve Lapta'da elektrik kesintisi
Alsancak ve Lapta'da elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle, saat 07.25’den itibaren Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek’ten kesintiyle ilgili yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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