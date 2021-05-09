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Alsancak'da Ani Ölüm

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Alsancak'da Ani Ölüm

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Alsancak’da sakin 53 yaşındaki Hakan Sermer aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 

Sermer’in dün saat 10.30 sıralarında ikametgahında hayatını kaybettiği aktarıldı. Polisin soruşturması sürüyor.

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